蔡約翰睇好｜勁搏天分好高 有力成為打吡棋子

周日（4日）沙田賽事，尾場二班草地1800米，蔡約翰雙龍出海，派出「勁搏」及「傑彩繽紛」上陣，練者認為這兩駒都有一定機會交出好成績。

蔡約翰今早（2日）接受訪問時分析說：「『勁搏』有很高天分，看來具有一班潛質。」

「牠今季先後在田草1400米及1600米取得連捷，走勢暢順，懂得放鬆去跑，今次再次增程挑戰1800米，我們最終需要作出這個嘗試，看牠能否勝任。」

「我認為牠目前夠弗去應付這個考驗，以我觀察牠在出賽時的走勢，應有力勝任田草1800米。」

蔡約翰曾三奪香港打吡大賽冠軍，未知現役92分「勁搏」，會否成為蔡廐今季挑戰這場四歲馬大賽的重要棋子呢？

蔡約翰回應說：「我要觀察『勁搏』未來幾個月的進度及陣上表現才能落實。」

「『勁搏』今季兩勝表現很出色，現時仍有進步空間，相信牠在明年三月時進度更好，此駒是有望成為我的打吡希望。」

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