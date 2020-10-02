跑馬地設雙邊投注｜周末投注站開放 接受賽馬投注

馬會今日（2日）公佈，周日（4日）沙田賽事之特別安排。

沙田馬場將開放多個設施，包括喜馬當先、百勝廳及數碼專區、第一座看台二樓公眾投注大堂及第二座看台二樓投注大堂等。

跑馬地馬場將設雙邊投注，但只容許已訂座並獲核准的人士進入。

優越卡顧客及公眾人士必須於進入馬場前一天在網上填寫及提交電子健康申報表。

港鐵東鐵綫不會停馬場站，公眾人士可使用1號或7號入口進入馬場。

當賽事完結後，有免費接駁巴士由沙田馬場前往沙田排頭街。

全港場外投注處（正進行內部工程的場外投注處除外）將於周末（3日）賽馬預售日（中午12:00至下午8:00）提供賽馬投注服務。

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