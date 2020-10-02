轉播賽｜短途馬錦標凱旋門大賽日 星期六中午起受注

馬會將於周日（4日）沙田賽事舉行期間，越洋轉播於日本中山競馬場舉辦的短途馬錦標，以及於當晚轉播在法國巴黎隆尚馬場舉辦的凱旋門大賽日其中六場賽事來港，兩者均將設立彩池接受投注。

短途馬錦標及凱旋門大賽日將於周六（3日）中午12時起接受投注。

短途馬錦標將編定為海外賽事第一組第一場（S1-1），預定開跑時間為周日下午2時40分。

至於凱旋門大賽日的轉播賽事，將於當晚10時05分展開。

相關賽事將編定為海外賽事第二組第一場（S2-1）至第二組第六場（S2-6），S2-6將於周一（5日）凌晨12時55分開跑。

凱旋門大賽日設有兩口孖T受注，分別為第一口孖T（S2-2及S2-3）及第二口孖T（S2-4及S2-5）。

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