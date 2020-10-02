天文台預計賽日天晴｜田草C加3及泥地 前置馬佔盡優勢

周日（2日）沙田八草兩泥賽事，草地用最狹窄之C加3欄，天文台預測天晴，估計場地掛牌為好地。

C加3跑道一向對前置馬有利，睇番上季9月15日首次同一移欄賽事，就分別有「榮冠大道」、「劍聶風」、「精簡最好」及「開心好玩」放頭入直路帶返終點。

跑道狹窄對後追馬不利，所以具前速之馬匹必須要優先留意。

今戰列陣馬中，第三場「好運寶寶」跑C加3欄一次即勝，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，提防回復表現。

另外，尾場「精神威」兩次跑田草C加3欄非冠即亞，快放馬藉跑道形勢之助可爭勝。

至於兩場泥地路程皆為1650米，今季兩場同程由「雙天至尊」及「眾善積福」一放到底贏馬。

所以第六場「八太子」及第七場「雙天至尊」等預期能擺前走之擅跑泥地馬可秤先。

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