蔡約翰戰術｜同日例有廐侶陪贏 勁搏實力凌駕對手

周日（4日）賽事蔡約翰只派四駒上陣，不過兩匹季內新勝馬「勁搏」及「凌駕」齊齊打王牌上陣，而且交由莫雷拉主轡。

觀乎「勁搏」季內每次贏馬均有廐侶配合起孖，估計以上兩駒會一齊出擊。

角逐第十場二班1800米的「勁搏」是今季首匹兩捷馬。

此駒前仗於開鑼日（9月6日）打開勝之門，同日有「凌駕」配合一齊贏馬。

上仗9月20日再跑，結果順利再下一城，並與「共創繽紛」替蔡廐起孖，證明練者必會精心安排廐內馬匹，配合「勁搏」一齊出擊博起孖。

「勁搏」今場雖然轉跑田草1800米，但本身上仗角逐1600米，沿途被頂在四疊望空競跑，蝕盡腳程下仍以全場最快末段彈離對手勝出。

此駒跑長200米定無問題，有力成為今季首匹三捷馬。

另外，第八場三班1400米「凌駕」上場正是與「勁搏」同日一起建功，當時全程在三疊無遮擋位置，仍能以個多馬位壓倒「心頭好」掄元。

此駒今場升戰第三班負磅減輕，有利無弊，可期繼續贏馬。

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