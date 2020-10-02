沙田直路賽｜兩場皆用周俊樂減十磅 沈集成有機會起孖

禮拜日（4日）沙田日馬設有兩場1000米草地直路賽，分別由三班及四班馬角逐。

沈集成將派出「同有友」及「大俠士」分戰第五及第九場，一概由減十磅見習生周俊樂執韁，可期同獲好成績。

沈廐近兩季暫四次用見習生減磅角逐田草1000米，取得兩勝兩位全上名，相應令人對「同有友」及「大俠士」有信心。

出戰第五場的「同有友」自從由周俊樂接手以來，三戰獲冠亞季各一，可見人馬夠晒合拍。

今場對手未算太突出，仍然可以坐位望贏。

至於第九場「大俠士」唯一頭馬正是在上季跑直路賽勝出，當時評70分，贏馬後加至81分未能再進一步，目前則評80分。

今仗找來周俊樂減十磅，掛頭牌只負123磅，用埋王牌報名，必拼有力取勝。

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