凱旋門大賽日｜常用飼料含瘦肉精 岳伯仁六駒或退出

凱旋門大賽日明晚（4日）舉行，岳伯仁共有六駒出戰，然而卻有可能須全部退出！

法國馬會於周五（2日）公佈，有五匹馬對違禁物瘦肉精呈陽性反應。

其後飼料品牌Gain Equine Nutrition發出聲明，宣佈旗下飼料很大可能受瘦肉精影響，強烈建議練馬師切勿使用。

而岳伯仁旗下賽駒向來使用這個牌子飼料，他表示於昨日已轉用Red Mills，現時他已將馬匹尿液樣本送往法國馬會及愛爾蘭馬術中心檢驗。

練者亦確定旗下早前在法國出賽的馬匹並無對禁藥出現呈陽性反應。

岳伯仁之子岳本賢有四成賽駒服用Gain Equine Nutrition飼料，而他表示處理手法將與其父親相同，他於周日有「色彩代言」角逐森林大賽。

現時岳伯仁仍有「一國元首」、「蛇紋石」、「業界巨頭」及「日出之國」角逐凱旋門大賽，而「串串金花」與「文壇怪傑」分別出戰歌劇錦標及森林大賽。

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