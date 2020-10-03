希斯見解｜預告馬房攻勢轉強 老撾之光食慾提升

大衛希斯今季在沙田開鑼日（9月6日）起孖後，至今未再有頭馬進帳。

希斯解釋說：「過往我在香港從練，最強是一批質素上乘的自購新馬。」

今次重臨，我會沿用這個成功模式，依靠一批質新馬武器省靚招牌。」

「而這批質新馬來港後需要時間成長及適應環境，因此我早已預計今季初馬房攻勢有限，待這批質新馬操練上力後才會上陣，為馬房建功。」

「另外，『美麗傳承』跑完上場後，狀態健康均見理想，稍後在主要平磅賽舉行時，牠會跑出好表現。」

「我估計在下個月（11月），馬房的攻勢將會轉強。」

周日（4日）沙田賽事，希斯派出五駒上陣。

其中，第四場五班草地1400米「老撾之光」上仗季內初出，在同程跑第三。

此駒賽後曾上從化居住，希斯認為此舉對其有正面作用。

希斯說：「『老撾之光』在晨課走勢理想，上仗季內初出上名，表現不錯。」

「此駒跑完上賽後，曾上從化操練，當地環境廣闊，讓馬兒身心舒暢，提升食慾。」

「今場只要交回上仗水準，應有理想成績。」

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