雷神強項｜上季起跑泥地一哩 榜首騎師賽績至尊級

沙田馬場明日（4日）設有兩場泥地賽事，均跑中距離1650米，榜首騎師莫雷拉值得優先捧場。

雷神上季至今跑泥地同程，共獲9冠6亞1季14負，入Q率高達五成。

第六場三班1650米，雷神策騎方廐「安賦」，三捷皆在同程取得，路有專長。

上季初出即入Q，證明不用熱身也跑得好，季內騎練田戰合作四日都有馬贏，當然值得睇好。

第七場四班1650米呂廐「雙天至尊」，兩戰同程獲一冠一亞，已找到最佳出路。

上仗初配雷神即打開勝門，發揮一流，加上騎練近四次合作獲兩冠兩亞，乘勇力足添食。

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