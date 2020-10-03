萬眾力得｜引入者摩氏家族 馬仔年滿三歲更加成熟

「萬眾」系現時兩駒，分別為「萬眾之力」和「萬眾力得」。

其中，三歲澳洲自購新馬「萬眾力得」將出戰周日（4日）第九場三班草地1000米。

「萬眾力得」上季在大摩訓練下取得兩捷，暑後轉入羅富全馬房。

「萬眾」系主理人王松斌就講過，兩匹「萬眾」系馬仔都是由摩氏家族替他引入來港。

王松斌話摩加利對「萬眾力得」評價好高，王生在馬兒周歲時已購入，並在澳洲做足備戰工夫才運來港。

大摩和摩加利都對王生講，「萬眾力得」的質素較「萬眾之力」更好，摩氏兄弟認為「萬眾力得」今季轉三歲，更為成熟，成績可望更上一層樓。

「萬眾力得」由羅富全接手後，在從化積極練兵，此駒上季未夠熟都在新馬賽取得兩Win，今季從第三班起步，有力扶搖直上。

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