翡翠鳳凰重配雷神｜暑假上從化受訓 羅富全：馬兒情緒更穩定

羅富全以往季初喜歡打急攻牌，不過今季成績則穩步上揚，近期賽事陸續交出頭馬見面。

明午（4日）賽事倉主出馬九匹，不乏機會馬下有望繼續交出頭馬。

第二場「翡翠鳳凰」將角逐四班草地1200米，上季場場受熱捧下始終未能打開勝利之門。

今次此駒重配莫雷拉，經過一個暑假成長後，有望成功打破悶局，取得服役以來首捷。

羅富全說：「『翡翠鳳凰』服役至今經常上名，偏偏就是與頭馬緣慳一面，多少令我們感到失望。」

「暑期我安排此駒到從化受訓，在較寧靜的環境下，馬兒情緒變得更加穩定，希望能改善陣上演出。」

「『翡翠鳳凰』今次季內初出，我擔心出賽時會比較急躁，因此特地安排除眼罩上陣。」

「首戰跑1200米適合馬兒發揮，加上有雷神壓陣，期望能取得好成績。」

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