蔡廐開齋馬｜凌駕進步 蔡約翰：跑三班賽競爭力十足

蔡約翰今季一改慢熱的作風，開鑼日（9月6日）即起孖。

當日為蔡廐打開新季勝門的「凌駕」，小休後將於周日（4日）第八場三班1400米乘勝追擊。

此駒出道以來七戰只一次不入前四名，表現忠心準繩。

上場季內初出，跑沙田1400米，負重至133頂磅仍可完成跨季連贏，表現明顯比上季更上一層樓。

蔡約翰表示，期待「凌駕」周日再戰同程，可以再下一城。

練者說：「『凌駕』上季並未成熟，進度徘徊不前。」

「雖然如此，但牠上季尾仍可打開勝利之門，表現不錯。」

「今季牠的馬身更強壯，外表看來比上季更好，陣上表現亦更出色。」

「『凌駕』上賽贏馬後，曾上從化訓練，其實牠上次贏馬前，也曾上從化馬場。」

「馬兒由從化回港後，狀態保持得很好，升上第三班跑，雖然對手增強，但我認為牠在三班賽競爭力十足。」

「至於能否上到第二班或再高一點的班次，我暫時不敢預測。」

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