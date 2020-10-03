沙田賽事｜六歲馬初試泥地 馬主話賀賢部署轉數高

David賀賢今季從化開倉後，養馬量已激增至70駒爆倉，加上季內手風亦順，開季至今已贏五場，所以周日（4日）沙田賽事David派七駒上陣要睇實。

其中第六場「轉數高」跑至六歲，今仗突然初跑泥地賽，唔等谷草或田草上陣，究竟咩原因？

此駒馬主許駿源就話匹馬本身試泥閘，經常交出唔錯嘅走勢，既然現時評分高跑草地無突破，所以今次David就安排匹馬轉跑泥地一試，希望試出彩虹。

睇番「轉數高」血統兩線，祖父Danehill同外祖父Dehere都係美國種，冇理由唔識跑泥地，加上今次降落三班作賽又佔班利，隨時重入凱旋門。

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