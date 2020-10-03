葉楚航操練｜全數參戰馬加課 最緊張一匹潘頓座騎

葉楚航最近展開攻勢，憑「紅旺」及「會展達人」連贏兩個沙田賽事日。

周日（4日）賽事倉主出馬依然踴躍，觀乎今晨（3日）動靜，相信練者志不在小。

葉廐今戰全部六匹出賽馬被安排於七時許加課，倉主一直親自打點。

當中似乎對第七場「榮冠大道」最為重視，目送該駒離開機坪步入隧道。

練者亦從速到烽火台，檢視各駒加課情況。

十多分鐘後操練完畢，葉楚航隨即返回機坪接馬，逐一檢視後，繼而入倉再仄，過程一氣呵成。

「榮冠大道」今次配潘頓跑泥地1650米，雖然有「雙天至尊」同場，但本身受讓磅甚多，練者緊張依然不容忽視。

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