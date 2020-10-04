新西蘭馬后｜澳洲大賽力有不逮 旋律美人回國即贏G1

練馬師李占美自去年11月起，一直將新西蘭馬后「旋律美人」留在澳洲競逐各項大賽。

然而「旋律美人」自從於澳洲首仗勝出雌馬一級賽Empire Rose Stakes後便未能再贏馬，於8月22日角逐雲絲仙子錦標更大敗而回。

8月尾幕後選擇將「旋律美人」運回新西蘭休息，而昨午（3日）此駒復出角逐於希士廷馬場舉行的一級賽溫莎園盾。

結果「旋律美人」成功以鼻位之差氣走廐侶Avantage，連續三屆蟬聯此項錦標，並成功奪得生涯第11項一級賽，而李占美則包辦前兩名。

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