鄭俊偉出招｜又係頭場雙龍出海！頭場呢條馬房Q捧得過

【齊上齊落】鄭俊偉「環保時代」「神馬飛揚」想串Q

華籍練馬師鄭俊偉今季唯一勝仗，是採用馬海戰術在五班取得。

9月20日頭場跑五班泥地1650米，鄭廐共派四駒列陣，「眾善積福」、「神馬飛揚」及「環保時代」分列冠季殿，若非方廐「賞心星」做程咬金跑第二，鄭俊偉馬房已可包辦三重彩。

周日（4日）田戰頭場五班1800米草地，鄭俊偉佈下雙龍出海陣，兩駒皆具分量要留神。

「環保時代」今季兩戰千六米皆後上不及，今仗加程跑千八米更啱追，遲熟長途馬已屆收割時候。

廐侶「神馬飛揚」今季兩戰獲一亞一季，演出可靠，連拚後狀態無走樣，曾勝2200米長途，加程更合腳法，坐位望贏之材，今場鄭廐有權一Q而回。

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