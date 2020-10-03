首演錦標｜Libertini輕取兩大名駒 有望鎖定珠峰參賽席位

今午（3日）在澳洲蘭域馬場舉行1200米二級賽首演錦標，只有八駒列陣，賽前焦點為澳洲短途王「綠化帶」及何家駒旗下灰馬「川河達駒」。

然而頭馬卻是四歲雌馬Libertini，此駒曾於去年兩奪二級賽，並於一級賽古摩亞育馬場錦標跑獲季軍。

今仗賽前一如往常由「綠化帶」領放，然而於250米處已開始乏力。

最終Libertini在貝力斯胯下，於最後100米帶離「川河達駒」以兩馬位之先順利掄元，後駒屈居亞軍，而「綠化帶」最終只能跑第四名。

現時珠峰錦標剩餘兩個參賽席位於華禮納及James Harron手上，且看Libertini今仗輕勝兩匹爭標份子「川河達駒」及「綠化帶」後，他們會否購入此駒股權，使牠能參加這項盛事。

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