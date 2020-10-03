鍾韙㻺評價｜勁搏今戰不乏強手 生生勝勝輕磅有利

資深馬主鍾建書及其子鍾韙㻺今季養馬運甚佳，前者名下之「勁搏」於季內率先連捷，旗下團體馬「生生勝勝」今季亦一出即勝，兩父子在季初已拉過三次頭馬。

周日（4日）沙田賽事，父子兩駒分途出擊，其中第十場二班草地1800米「勁搏」，上仗首次增程跑1600米，沿途走外叠也能輕鬆贏馬，今次增程必受馬迷關注。

鍾韙㻺受訪時表示：「『勁搏』所有部署，都交由練馬師蔡約翰決定。今次此駒增程跑1800米，將是一大挑戰，而同場亦不乏長途好手。」

「蔡約翰認為『勁搏』質素不俗，但目前仍有許多需要學習之處、亦有些地方仍須改進；我則希望牠有足夠的氣量應付此程，相信今仗後我們可更了解其性能。」

至於第三場四班草地1400米「生生勝勝」，上仗在五班同程贏馬，今次則回升四班作賽。

鍾韙㻺有以下評價，他說：「『生生勝勝』上仗終於打開勝門，我們團體成員也很高興。」

「今次牠升上四班負輕磅作賽，繼續跑擅長的田草1400米，希望可憑着其佳態，再次交出好表現。」

鍾韙㻺又透露，他個人名下的「爭分奪秒」早前因關節炎復發曾缺課，但近日這匹蔡廐短途好馬已復課，並且恢復快跳。

鍾韙㻺表示一切會以馬匹的健康行先，只要此駒健健康康，他便心滿意足。

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