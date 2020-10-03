泥草日賽｜馬主王聰德今期叫兩飛 贏到馬就最精彩

馬主王聰德上季將自己有分的晉安團體名下馬「帶榮來」，由姚本輝馬房轉至高伯新馬房，結果轉廐初出即告捷。

王生當然信任Richard高伯新，所以去季其個人名義的新馬「秒秒精彩」亦交由Richard訓練，希望可以盡快取勝拉頭馬。

「秒秒精彩」由上季操到今季，終於安排在今戰（4日）初出跑第二場四班田草1200米。

今季匹馬由巴度試兩課大閘，一草一泥都有好走勢，近期快跳更由巴度摸到實，準備就緒下，初出當然要跟。

至於王生今日仲有一匹團體馬「天天精彩」（告東屁馬房）跑第七場四班泥地1650米，此駒上場在同程已跑第二，狀態有水準，如果王生兩駒齊齊贏馬咁就最精彩。

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