勁搏｜首戰1800米 蔡約翰：最終我們都要讓牠增程

今季已誕生兩匹本地馬壇新星，此乃同樣季內兩戰不敗的「勁搏」（蔡廐）及「顯心星」（方廐）。

當中，「勁搏」將於星期日（4日）沙田第十場，進行開季一個月內第三戰，並增程初跑1800米，由慣常配搭莫雷拉策騎排3檔負123磅。

蔡約翰受訪時說：「最終我們都要讓牠嘗試增程角逐。」

「今季牠在短時間內兩出兩捷，我認為牠目前應具佳態支持增程角逐1800米，且看周日牠的表現如何，但以牠在陣上的走勢而論，相信牠有能力應付。」

「倘若牠能在周日再下一城，並且在明年3月之前再有多一點兒進步的話，牠將劍指打吡大賽。」

「如果牠的評分能攀升至100分，則毫無疑問有望列陣打吡大賽，能否爭勝則要視乎馬兒之後幾個月的進度。」

「馬兒忠心肯跑，陣上走勢出色，易於駕馭，末段加速強勁，前景亮麗。」

四歲澳洲自購馬「勁搏」目前評92分，周日若再下一城，將被加至100分左右，屆時便會穩奪四歲馬系列首關香港經典一哩賽（21年1月24日）入場券。

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