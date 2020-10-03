沙田跑馬｜C加3欄草地賽 潘頓有項路程極度拿手

明日（4日）田戰跑八草兩泥，草地以C加3跑道作賽，其中三場跑1400米，相信冠軍騎師潘頓最為嗒糖。

皆因騎者近兩戰跑田草C加3欄1400米，共策三駒「超勁勇士」、「天生一對」和「威闖」全部贏晒，其今次三匹座騎遂可加倍留意。

第三場四班1400米「歡樂小子」，近三次跑四班同程，共獲兩冠一亞成績，十歲老馬近況不弱，有力再創佳績。

第四場五班1400米「八駿雄風」，今季初出配黃皓楠跑同程落飛入Q，已開始適應水土，復課勇熟俱增，強配潘頓必拼無疑。

第八場三班1400米「天作之合」，在港兩戰1200米也後上不及，同父馬「勇晉大師」和「友誼至好」皆擅跑1400米，增程換潘頓打硬仗。

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