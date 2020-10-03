雙天至尊｜上仗大勝加10分 呂健威：重磅外檔有難度

呂健威上季未能成功爭奪首項冠軍練馬師殊榮，不過馬房今季依然保持強勢，維持非常優異的表現。

而練者在沙田賽事成績更為標青，至今為唯一練馬師在田賽保持頭馬未斷纜。

明午（4日）呂廐出馬實力仍強，相信有望把旺勢延續。

其中第七場的「雙天至尊」上場以無敵姿態掄元，被加10分後現評60分，新勝馬繼續由莫雷拉策騎爭取連捷。

呂健威說：「『雙天至尊』今季已見進步，不過上仗能夠輕鬆大勝，則有點始料不及。」

「雖然感到驚喜，但贏完弱組換來大幅加分，亦對此駒未來爭取成績構成一些壓力。」

「此駒勝後進展保持理想，狀態良好。」

「美中不足的是今場檔位（14檔）不利，增添一些難度，相信要考考莫雷拉的發揮。」

「希望這匹泥地性能良好之馬，能夠克服困難再取好成績。」

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