澳馬戰況｜張兆煊開季未斷纜 三Win過關近5000倍

今日（3日）澳門氹仔馬場舉行六場沙地日賽，頭馬繼續由華倉壟斷，其中張兆煊連中三元，而謝貴全/何鑑森合組倉及譚文就則打開今季勝門。

開季以來保持每次賽事皆有馬贏的練馬師，為近期兵力得以補充的張兆煊，這位前冠軍倉主在之前兩次賽事均日行一善，今日頭場即憑高君濤所策的「樹大招峰」先拔頭籌。

此駒取得轉倉後首場勝利，至今兩場頭馬均跑沙地1510米配高君濤所得。

到第二場四班1350米，張兆煊憑過往沙地盲門的「胭脂獸」在蔡義武胯下沿欄後上，爆出34倍全日最冷Win打開在澳勝門。

練者成為今季首位起孖的練馬師之餘，騎者亦適逢生日開齋，可謂雙喜臨門，至此澳門現今七名華將已悉數打開今季勝門。

兆廐殺得性起，到第四場輪到由張志立策騎的「天下為峰」打破沙地未勝數據，以一放到底姿態爆出30倍冷門，與同主馬「樹大招峰」包辦一口熱冷孖寶，而張兆煊三匹頭馬的獨贏過關高達4,932倍，捧場客肯定笑逐顏開。

同日另一位開齋的倉主亦有譚文就，由其訓練的「豐收年」在第五場於余健雄胯下，在終點前一步力擒鄒欽華訓練的「高而靜」，粉碎後者開齋美夢。

其後譚廐於尾場再有「玫瑰勇士」輕勝，連下兩城包辦第五口孖寶。

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