楊建文家族｜阿爸帶旺阿女 日本貨錶之銳唔怕外檔

剛周四（1日）沙田賽事，「錶」系主要馬主楊建文憑「錶之智能」揚威國慶盃，可喜可賀。

楊建文是城中低調富豪馬主，從事手機屏幕製造生意，他對賽馬運動充滿熱誠，其女兒楊潔明受到父親影響，近年也加入馬主行列。

楊潔明目前養有日本自購馬「錶之銳」，在港暫取得兩冠兩亞一季。

「錶之銳」周日（4日）將出戰第六場三班1650米泥地，配波健士排12檔負131磅。

此駒季內已出過賽，上場跑泥地1200米得第三名，省起狀態後，增程跑泥地一哩，可能更適合這匹後上馬。

睇番「錶之銳」上季取得的兩場頭馬，都是排外檔所取得，今場排12檔未可因此而睇低。

說不定楊建文把旺氣帶給女兒，「錶之智能」贏完，可以帶挈「錶之銳」報捷歸來。

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