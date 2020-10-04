希斯兵馬｜請讓路速度飛快 瑪神好運外地贏過三次

周日（4日）沙田賽事有不少初出馬上陣，其中希斯旗下兩駒，最受外界重視！

第五場四班1000米直路賽，希斯馬房「請讓路」預料會是匹受關注的賽駒。

這匹四歲馬未嘗出賽，但於澳洲時已由希斯家族訓練，並曾於當地試閘跑第一。

這匹早熟短途馬來港後，好快已適應新環境，賽前試過一課草地800米閘，結果由頭放返以首名衝線，走勢相當成熟。

「請讓路」若能成為季內首匹勝出E系列新馬，絕不為奇！

第九場三班1000米，澳洲自購馬「瑪神好運」，同樣首次在港出賽。

這匹雌馬在澳洲由華禮納訓練，出賽十次取得三勝三位，成績不俗。

值得一提的是，「瑪神好運」父系「利確來」，當年服役正是由希斯訓練的，相信這位香港前冠軍練馬師，對此父系馬了解很深，有利前駒出賽拼勝。

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