日馬賽果｜周三睇少兩個 田泰安雷神停賽前各有馬贏

沙田密密跑，今午（4日）泥草混合賽日成為騎練起孖之日，幸運兒除有兩大高手莫雷拉及潘頓外，還有容天鵬及蔡明紹。

潘頓剛周四（1日）起孖升上第二位，今午再添兩Win，有助鞏固位置。

雷神開季大旺，頭馬最新有20場，維持領先最接近的潘頓六場。

餘下另一高手田泰安，剛周四交白卷，今午恢復贏馬卻僅得一場，賽後續居第三位。

莫雷拉及田泰安同於停賽前贏馬補數，須知兩人均由周三（7日）谷中夜馬開始停賽兩天。

練馬師方面，容天鵬開齋兼起孖，剩餘蘇保羅、何良及霍利時未開勝門。

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