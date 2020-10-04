R7即場賠率啟示｜飛數拋離雙天至尊 天天精彩有權反吸

第七場四班泥地1650米：「天天精彩」及「雙天至尊」一對馬已玩晒半個電算機。

兩隻馬隔晚（3日）互有大熱，獨贏賠率係徘徊起3至3.3倍之間，到現時「天天精彩」係大熱，3倍W，1.3倍P，拋離「雙天至尊」嘅票數。

睇飛就有信心反勝，始終今仗大家負磅一樣，而「天天精彩」排檔比「雙天至尊」好，信佢今仗反敗為勝。

「雙天至尊」上場同程大勝，令到今場要大幅加10磅兼排14檔，要連捷相當有難度，所以4倍W，1.8倍P已反映咗爭勝機會！

睇飛第三勢力係潘頓座騎「榮冠大道」，上場同「天天精彩」跑近影相第四，今仗形勢比上場好。

佢贏埋一對熱門絕不出奇，5.2倍W，2.2倍P有晒早飛。

「皇帝賽」、「環翠戰士」及「兩全其美」，輸一場後即冇飛！

倒不如兼顧「團結一致」，構成翻版前四名同038場次一樣，此駒話晒輕磅排好檔，昨日（3日）開飛15倍W到現時冇大上落，但總覺得係冇信心攻堅！

提供：1天天精彩、12榮冠大道、2雙天至尊、3團結一致

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