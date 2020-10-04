潘頓獨攬第八口孖寶｜巡航導彈命中目標！容天鵬：感謝馬主給予耐性

沙田1000米直路賽向來是熱門天下，因為直路受阻機會較低，而且放頭、外檔馬優勢明顯，形勢較其餘場次明朗。

不過今午（4日）沙田兩場直路賽均由冷門馬贏得，繼第五場由75倍大冷門「海豚星」贏馬後，第九場三班1000米再由「巡航導彈」爆冷奪標，單Win及組合獨贏A2分別派117.5及19元。

這匹由容天鵬訓練的六歲自購馬，自前季抵港後傷患不斷，肱骨及肌腱均曾受創，今仗只是在港第11次上陣。

幸而此駒自本年初健康已回穩，上月13日季內初出即在田草1200米入位，今仗縮程出冷得手，助廐主成功起孖。

賽後容天鵬說： 「『巡航導彈』上場用見習生周俊樂減磅出擊，結果負於頭馬『顯心星』跑得第三名，表現已算不俗。」

「今場用硬功騎師潘頓，負磅也不算太重，我希望借助潘頓的騎功，有助此馬的發揮，結果人馬順利取勝。」

「『巡航導彈』有腳部舊患，我十分多謝馬主的耐性，願意給予我足夠的時間治理好此馬。」

「其實牠跑沙田1000米及1200米均沒有問題，但最重要是馬匹的健康保持穩定，便可交出應有的水準。」

潘頓繼第八場贏「天作之合」打開今日勝門後，成功再下一城包辦第八口孖寶，派384.5元。

第九場二至四名皆為新勝馬，依次為「路路之星」、「佳景福星」及「富高八斗」。

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