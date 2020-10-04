葉楚航雙箭頭｜第七場潘頓非必然主力 中華之光分利隨時反彈

周日（4日）第七場四班泥地1650米，Dennis葉楚航派出兩駒參戰，包括「榮冠大道」同「中華之光」，前駒更用到其愛將潘頓，相信大家都會認為馬房主力在此。

不過睇番「中華之光」配蔡明紹都唔好話係副車，因為呢匹七歲老馬上場季內初出跑田草1400米後上有聲有色得第六，今次轉跑兩勝路程泥地1650米，賽前更贏埋課泥閘，狀態已Fit晒。

兼且匹馬對上一次贏馬評69分，現時降至46分，睇怕都可反彈，所以大家唔好將焦點放晒落「榮冠大道」，「中華之光」一定砌，話唔定呢匹老馬才是真命天子。

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