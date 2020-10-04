泥地賽事｜第一次新嘗試 星運明爵試泥閘輕鬆過頭

周日（4日）沙田十場賽事會有兩場泥地1650米賽舉行，共有八駒初跑泥地，且試過泥地大閘。

第六場「轉數高」五次出試取得一冠兩亞，9月22日由潘頓出試跑第二，馬會評語直路望空，追勢吸引，而且第三名是泥地王「逍遙自在」，可見此課泥地大閘水準高。

「嘜誰嘜誰」試過八次成績一亞兩季，9月8日由潘頓出試，並以第四名完成，馬會評語主動搶欄，直路按返，但上陣跑田草1600米亳無表現，且看轉泥地表現會如何。

「星運明爵」三次獲得一冠一季，2月25日由潘頓出試順利掄元，馬會評語直路移出，輕鬆趕過，看來泥地性能也不太差。

「西利哥」三次落第，皆無走勢，而且今仗久休三個月復出，熱身居多。

「開懷大少」八次只得一冠，七歲老馬初跑泥地，最近一次試泥地大閘全程居後，大敗超過11個馬位而回。

「爸巴閉」試一次泥閘即勝，9月1日由巴度出試，馬會評語起步擠迫，全程蝕位，但以勁勢撲上勝出，反映泥地性能甚佳。

「世紀舞王」五次取得三冠一亞，最近兩次勝出已加盟希斯馬房，均採取前置跑法，但今季跑過一次谷草冇表現，此駒曾在澳洲兩戰膠沙地取得一冠一殿，看來泥地會合腳法。

另外，第七場「環翠戰士」十二次共取得一亞一季，8月13日在從化出試跑獲第二名，馬會評語跟前望空，輕抒步頭性質。

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