R1即場賠率啟示｜志聰明賠率值搏 環保時代有墊底飛支持

第一場五班1800米：昨日（3日）開飛獨贏大熱係「志聰明」，W一路企住4倍幾冇太大上落，位置就同「環保時代」並有試過大熱，賠率界乎起1.8倍至1.9倍。

「志聰明」上仗跑較短路程1600米都落飛出擊，可惜沿途際遇唔好搏失只跑第六。今仗增程跑贏馬路程1800米，用莫雷拉戰意十足，不過始終係低班馬，所以現時3.8倍W，1.8倍P尚算係一個有值搏率嘅賠率，如太熱就要三思。

睇飛最有動態就一定係「環保時代」，昨日開飛最6.6倍W，落到現時5.1倍，而位置係昨日7點已超越「志聰明」成為大熱1.8倍，墊底飛已有。

此駒季內兩出走勢悦目，但最令人摸不著頭腦，為何今仗換上令人最冇信心嘅薛恩呢？係咪幕後睇通晒，用薛恩都夠贏？睇飛係有信心想贏，但係買位置應穩陣啲！

其次有早飛還有「神馬飛揚」，昨日開飛只得6.7倍次熱真估晤到，但現時已回到8.9倍反而仲好，位置2.8倍係有早飛支持，呢個馬房啲馬太熱，就唔抵買，如維持到8-9倍W就似樣。

「總統之星」季內已跑兩仗俱冷門落第，今仗落五班跑即有早飛支持，昨日最熱7.7倍W，輕輕回到現時8.5倍，2.9倍P，絕對有冷味！

提供：7志聰明、10神馬飛揚、1總統之星、6環保時代

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