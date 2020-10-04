羅富全兩連勝｜保羅承傳人馬成功補中 雷神連續三場做二奶

榜首騎師莫雷拉跑罷今戰（4日）之後，由下期周三（7日）賽事起將要停賽兩日，騎者於停賽前演出特別落力，可惜暫未獲得幸運之神眷顧，在頭三場賽事只跑得第二名保Q腳。

第三場四班草地1400米，雷神座騎「進優自在」（徐雨石馬房）後上來遲一步又再屈居亞軍。

羅富全馬房「保羅承傳」上場季內初出在同程沿途領放，放至最後才被「紫菜福星」趕過。

今場田泰安再騎早段稍留跟守第二位，結果末段透出後可頂到尾，人馬成功補中，羅富全則連續兩期有馬贏。

羅富全說：「『保羅承傳』上場季內初出，排11檔欠理想，跑得第二名已算不俗。」

「『保羅承傳』今季續進步，賽前我曾擔心牠排10檔很難跑，牠需要硬功騎師才可以駕馭，田泰安與此馬十分合拍，安仔夠氣夠力，可以省起此馬，希望加分後仍有作為。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派52.5元及21元，二重彩派235元。

跑獲第三及四名馬匹為「好運寶寶」及「乘勢歡心」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199