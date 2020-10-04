勁搏｜孭住2300萬Win飛跑尾場 莫雷拉停賽前起孖封王

今天（4日）沙田十場泥草混合賽事，全日最熱一匹獨贏「勁搏」身負2,300萬Win票出戰尾場第二班草地1800米。

此駒今仗雖然再度增程，首戰1800米途程，仍無阻擁躉們熱情，臨場獨贏賠率只有1.5倍。

在競逐過程中，星味日濃的「勁搏」亦不負眾望，入直路前已拉出中檔搵位追上，最後一衝即奠定勝局，為鞍上人莫雷拉於周三（7日）停賽前增添頭馬進賬。

雷神全日取得2冠3亞，力壓三位同得32分的同僚潘頓、田泰安與蔡明紹，以42分再贏出騎師王。

開季後已舉行過九次賽事，莫雷拉累積五度封王，今日起孖後累積20Win，比排第二的潘頓多六Win。

「勁搏」成為季內首匹三捷馬，其馬主鍾建書說：「賽前莫雷拉在沙圈向我透露，今次策騎『勁搏』上陣都有少少壓力，因為馬兒成了今場眾矢之的一駒，好開心人馬最後能夠順利取勝。」

「我都知道蔡約翰把此駒的目標放在今屆打吡，我當然希望牠能夠贏下去。」

「其實馬兒今仗首度增程跑1800米，難度相當高，牠的表現也很好，希望能繼續有進步。」

第十場單Win及組合獨贏A1均派15.5元，二重彩派120元。

跑獲第二至四名馬匹為「天池怪俠」、「大道至正」與「玖寶」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199