彭國年｜履新前揚威隆尚馬場 周二抵港先檢疫兩星期

雖然凱旋門大賽日今晚（4日）才舉行，但於香港時間昨晚（3日）已有多場一級賽，率先在法國隆尚馬場完成。

其中，即將來港履新的彭國年，當時策騎法國練馬師文令山旗下Wonderful Tonight勝出一級賽皇家地錦標，為自己壯行色。

此駒已報跑兩周後英國冠軍錦標賽馬日的雌馬冠軍錦標，合法外圍賠率亦急跌至9倍。

勝出從練第二場一級賽的文令山表示，目前仍未決定會否讓Wonderful Tonight匆匆再戰，惟無論如何鞍上人都不會再是屆時已到港的彭國年。

彭國年將於周二（6日）抵港，隨後接受14天隔離檢疫，最快可由10月21日周三谷戰開始上陣，直至明年2月終為止。

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