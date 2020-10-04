玄來有機｜剛戰受阻仍跑第三 錶之銳增程有料到（唐碧霞）

「寧欺白須公，莫欺少年窮」，每個人出身的背景，都是沒有辦法選擇。

不少富豪、名人也是出生於基層，長大後靠着自己的努力而打拼出屬於自己的一片天地。

社會經常標籤別人的出生背景、居住地方，拿來大做文章是錯誤的觀念。筆者為客户計算運程時，會較多側重客戶的將來發展。

畢竟人生路漫長，不能只看重青年時期的運勢，中晚年才是奠定人生高低的時候。

晚年幸福的面相特徵，可觀察人中。人中又稱為「壽堂」，可透過人中觀察一個人的晚年運氣及子孫福氣。

人中上窄下寬者，年輕時財運一般，中晚年後財運順暢，子女孝順，晚年福氣滿滿。

其次手掌厚實且有彈性為大富大貴的手相，象徵為人有擔當、負責任，容易事業有成。

不少白手興家的富豪均有此掌相，當中掌心厚代表父母基業較佳，掌背厚則代表自己創業成功，可靠自己創造財富。

今期特別有利屬鼠、屬猴及屬雞的騎練，可留意以下騎練：姚本輝、文家良、吿東尼、丁冠豪、沈集成、何良、蘇偉賢、高伯新、波健士、黃俊、黃皓楠、巫顯東及潘明輝。

周日（4日）第六場「錶之銳」，五歲日本馬上季轉倉到呂健威馬房後表現脫胎換骨，上季初在三班兩次奪冠後，升上二班表現一般，反映馬匹實力只值三班。

「錶之銳」上仗排七檔出閘，直路受阻，仍能取得第三名，賽績不差。

此駒同父馬「榮冠大道」及「好運」均是泥地好手，今仗增程有望爭入三甲。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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