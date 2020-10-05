韋達潘頓｜以前鬥生鬥死 現在一練一騎是天作之合

潘頓來港初期，正是韋達從騎的巔峯期，最後他被潘頓奪去冠軍寶座，13年王朝沒落。
韋達上季起設廐從練，今天（4日）是他與潘頓的歷史性時刻，皆因這對昔日陣上死敵，以三歲生力軍 「天作之合」破天荒首度合作贏馬。
潘頓於07/08年度馬季開始在港策騎，之後曾連續多季在騎師榜做二哥不敵韋達。
其間他們試過於12年香港一哩錦標分別策騎「雄心威龍」及 「精彩日子」，當時兩人在陣上曾經手指指，賽後雙雙被競賽小組告誡。
直至12/13年度馬季，潘頓終於首奪騎師冠軍，打破韋達長達13季的壟斷局面。
自此之後，韋達的騎師生涯亦走下坡，最終棄騎從練。
他開倉練馬前，潘頓有次在賽事期間開玩笑地幫韋達擦鞋，而韋達亦承諾開倉後會向潘頓提供座騎。
韋達上季沒有食言，曾先後多次向潘頓提供座騎，惟合作贏馬卻要今天才出現。
韋達說：「我做騎師時，我和潘頓是行家，彼此進行良性競爭。」
「潘頓是一位很專業及優秀的騎師，他在陣上發揮出色。」
「現在我是練馬師，今次我們合作贏馬，我感覺良好。」
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