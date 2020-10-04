薛恩爆冷開齋｜痛失連連歡樂帥權 霹靂狂龍贏馬補數

是日（4日）第四場五班1400米，最後大熱門落在鄭廐「金剛石」身上，取代徐雨石「八駿雄風」，然而兩匹賽駒雙雙無緣三甲。

今場頭馬落在賀廐上季十戰全敗馬「霹靂狂龍」身上，賽前練者曾將此駒運上從化訓練。

「霹靂狂龍」今仗在薛恩胯下大幅進步，最終後上力壓霍廐「晴朗拍檔」爆16倍冷門掄元，亦為薛恩打開今季勝利之門，現時所有洋將均告開齋。

現時騎師陣容仍有黃皓楠、黎海榮、陳嘉熙及黃俊四位華將仍然未有頭馬交出。

薛恩今季成績每況愈下，早前更因磅位問題痛失明星馬「連連歡樂」帥權，今仗為廐侶「霹靂狂龍」開齋，可謂否極泰來。

賀賢說：「『霹靂狂龍』是我廐另一匹於從化訓練後回港取勝的賽駒，牠北上後馬身明顯養壯了。」

「牠上季不算強壯，去完從化後馬兒除了成長得很好，情緒也變得很放鬆。」

「賽前我認為牠會跑得接近，結果牠能夠脫穎而出，令我感到很驚喜，表現比我預期中好。」

「至於馬兒閘前瘋狂落飛，可能有馬迷對此駒信心很大。」

「希望牠今仗贏馬後能夠開竅，升上四班後，『霹靂狂龍』仍具一定的競爭力。」

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