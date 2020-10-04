方嘉柏｜從練900次贏馬 美中不足第六場開唔到馬房Q

繼在上次（1日）賽事有告東尼獲取從練第1300Win後，今日（4日）輪到另一Big 4成員方嘉柏勝出從練第900場頭馬，寫下新的一章。

方嘉柏賽後難掩興奮之情，他說：「我在港從練的日子不算太長，用了不算太長的時間已經獲得900場頭馬，我十分滿意。」

「我希望在未來的一兩個賽季，可以盡快取得在港的第1,000場頭馬，這是我下一個目標。」

為方嘉柏建功的「安賦」（第六場三班1650米泥地），今季初出即勝，可惜同場廐侶「星運明爵」只跑第三，未能與前駒包辦一條馬房連贏。

方嘉柏表示：「『安賦』的泥地性能向來出色，賽前在泥地試閘走勢出色，今場我們有備而來，馬兒賽前狀態很勇，很開心可以取得頭馬。」

「至於『星運明爵』初跑泥地即能上名，足證牠跑泥地也合適，將來部署此馬可以更有彈性。」

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