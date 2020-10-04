雷神停賽｜賽事條例好主觀 判罰因人而異？

剛周四（1日）沙田第一場賽事，莫雷拉騎「粉絲狂歡」被競賽小組裁定違反賽事規例第100（2）條。

該條例的內容為「每一騎師均須以董事滿意的騎法，全程將座騎力催到底，直至賽事結束為止」。

而這次競賽小組就是不滿莫雷拉的表現，因為他在末段用手足催策座騎時，減弱了催策的力度。

而鑑於第四名「日日夠」和第五名「粉絲狂歡」的距離，所以莫雷拉被罰停賽兩日。

如此一來，小組是認為莫雷拉如大力催策座騎，是有機會跑第四的。

不過這100（2）條的賽事規例罰則非常主觀，因為翻查紀錄，2018年1月28日，賴維銘騎「老友威威」跑第五，亦是違反了賽事規例第100（2）條。

但賴維銘最終被罰停賽六日，那麼今次莫雷拉只停兩日，是否算好彩呢？

撰文：關志彬

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