告東尼師徒｜連贏兩個賽事日 龍鑽輝煌Fight Back開齋

今午（4日）第二場四班1200米賽果相當正路，四大熱門順序跑入前四名。

不過今場賽事過程相當精彩，大熱門「龍鑽輝煌」沿途領放，直路一度被次熱門「翡翠鳳凰」及賀廐「桃花盛」過頭，似乎大勢已去。

然而「龍鑽輝煌」鬥心強橫，在蔡明紹胯下最終以鼻位之差，回氣反超「翡翠鳳鳳」，成功敲響在港勝鼓。

告東尼與蔡明紹兩師徒繼周四（1日）「綫路勇駒」後再次合作建功，練者則連續四個賽事日有頭馬進賬。

第二場單Win及組合獨贏A1分別派24及17元，二重彩派91元。

至於第三至四名順序為「糖糖幸運」及「運來福星」。

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