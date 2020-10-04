岳伯仁父子｜旗下戰駒尿液含瘦肉精 全數退出凱旋門大賽日

凱旋門大賽日將於今晚（4日）越洋轉播來港，然而岳伯仁及其子岳品賢旗下參賽馬須硬性退出所有賽事！

岳伯仁父子馬房常用飼料品牌Gain Equine Nutrition 於周五（2日）發出聲明，指飼料很大可能受瘦肉精污染。

練者得知此事，已將旗下戰馬尿液樣本送往法國馬會實驗室及愛爾蘭馬術中心進行檢驗。

然而昨晚（3日）法國方面指岳氏父子賽駒尿液樣本對瘦肉精呈陽性反應，因此不符出賽規定下，必須退出今晚賽事。

退出馬包括凱旋門大賽岳伯仁「日出之國」、「一國元首」、「業界巨頭」、「蛇紋石」，歌劇錦標「串串金花」以及森林大賽「文壇怪傑」。

而岳品賢則有「珍稀藍鑽」退出歌劇錦標。

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