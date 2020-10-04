薛恩心聲｜感激賀賢伸出援手 目標成為香港前列騎師

今日（4日）賽事連場爆冷，薛恩第四場憑「霹靂狂龍」取得今季首場頭馬，成為最後一位開齋的外籍騎師。

薛恩賽後說：「今天我終於開齋，感到十分開心，但並不是慶祝的時間，我仍有很多事需要做。」

「每次賽事後我都會反省及檢討自己，希望在以後賽事表現更好及取得更多頭馬，獲得更多練馬師及馬主支持，並且長期留港策騎。」

「我非常感謝願意支持我的練馬師，尤其是賀賢，他在我事業低谷期仍然支持及鼓勵我，願意給予我座騎，我會銘記心中，希望在未來賽事能夠繼續為練者建功。」

「香港競爭環境很激烈，雲集許多世界級高手，我渴望能夠站穩住腳。」

「我的夢想是在港成為前列騎師，希望將來有機會達成目標。」

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