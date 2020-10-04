騎師起孖｜蔡明紹相隔11年再贏葉廐馬 中華之光馬主中T

今日（4日）第七場上演之四班1650米泥地賽事，結果由葉楚航馬房「中華之光」擊退同場13匹對手獲勝，此場頭馬對於鞍上人蔡明紹來說，可謂別具意義。

事關對上六季頭馬均未超過25Win的蔡明紹，在勝出「中華之光」之前，同日已憑告東尼馬房「龍鑽輝煌」獲勝，騎者自去年12月11日谷草賽事後，相隔接近一年再嚐起孖滋味。

而他和葉楚航自2009年4月的「八運寶」之後，亦相隔了11年再度攜手贏馬。

葉楚航今場亦有另一參戰馬「榮冠大道」殺入三甲，幾乎構成馬房連贏位，不過馬房近期搏殺手風頗順，已連續三戰交出頭馬。

「中華之光」馬主中華之光賽馬團體成員之一黃士心，本身是「旅遊」系主要馬主。

黃士心說：「『中華之光』過往曾在泥地交出頭馬，可見泥地性能不俗，目前馬匹評分已減了不少，已屆反彈之時。」

「賽前我對此馬有少許信心，都有小注愛駒支持。我並不是大賭之人，平日跑馬都是小賭怡情。」

「今場用『中華之光』做膽，拖了幾匹馬買了三重彩，成功買中，有少許斬穫。」

第七場單Win及組合獨贏A2分別派69.5元及21元，二重彩派483元。

跑獲第二至四名為「天天精彩」、「榮冠大道」與「雙天至尊」。

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