賽後報告｜華洋將各一被罰 莫雷拉11月頭再停賽兩日

10月4日沙田日馬賽後報告重點

第1場第五班1800米草地：小組告誡「傲龍駒」的騎師波健士，不要對已無爭逐機會的馬匹用鞭。

第2場第四班1200米草地：跑過千一米處時，「開心大師」自己推進至「成功星駒」與「時尚傳奇」之間，當時該處空位不足，繼而在勒避時開始十分搶口及失地。

持續搶口的「時尚傳奇」在被「開心大師」碰撞後軀時嚴重失去平衡。

在此宗事件中，「時尚傳奇」失去右後蹄的蹄鐵。

第3場第四班1400米草地：莫雷拉（「進優自在」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣於接近三百米處時，他容許座騎在尚未帶離「生生勝勝」下向內斜跑，導致該駒須勒避及失去應有的跑線。

小組判罰莫雷拉由十一月四日星期三開始停賽，直至十一月九日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，莫雷拉被罰款六萬元。

第4場第五班1400米草地：跑過千二米處時，「老友威威」在「晴朗拍檔」內側受擠迫，當時「晴朗拍檔」將頭轉側及向內斜跑避開「老撾之光」。

接近一千一百五十米處時，「老友威威」收慢避開「晴朗拍檔」的後蹄，當時「晴朗拍檔」被「老撾之光」（波健士）帶向內跑。

小組譴責波健士，並告誡他，儘管小組接納在此宗事件發生前，「老友威威」在「晴朗拍檔」內側緊迫競跑，然而在類似情況下，他有責任確保已充份帶離其他馬匹後，才可轉換跑線。

獸醫於賽後立即檢查「八駿雄風」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「八駿雄風」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場第四班1000米草地：儘管小組認為第六名馬匹「勇敢動力」的騎師何澤堯於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，只要情況合適，他須確保力策座騎至終點。

小組進一步告誡他，這是小組季內第二次就此事項警告他。

賽後，波健士表示對「勝利在手」的動作有疑慮。

獸醫於賽後立即檢查「勝利在手」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「勝利在手」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第6場第三班1650米泥地：黎海榮（「開懷大少」）因對已無爭逐機會的座騎過度用鞭，被罰款五千元。

賽後，田泰安表示，是日首度角逐全天候跑道賽事的「嘜誰嘜誰」沿途走勢欠順。

「嘜誰嘜誰」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「嘜誰嘜誰」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「嘜誰嘜誰」，並無發現任何明顯異常之處。

「爸巴閉」大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

「爸巴閉」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「爸巴閉」，並無發現任何明顯異常之處。

第7場第四班1650米泥地：「天天精彩」入閘後煩躁不安，數度以後足豎立。

「天天精彩」必須試閘及格後，才可再次出賽。

田泰安因在「天天精彩」煩躁不安時用手掌拍打座騎頭部，被罰款五千元。

「運財再來」於開閘時四足滯立，因而失地。

「運財再來」包尾大敗而回，小組認為該駒的出閘行為及表現均難以接受。

「運財再來」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

獸醫於賽後立即檢查「運財再來」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場第三班1400米草地：「桃花紅」在直路早段內閃，跑過三百米處時向內斜跑，導致騎師須停止催策並修正座騎。

其後，「桃花紅」持續內閃及難以策騎。

賽後，何澤堯表示，「佳運來」是日未能如今季之前各仗般於末段以勁勢衝刺，而他未能為座騎令人失望的表現提供任何解釋。

獸醫於賽後立即檢查「佳運來」，並無發現任何明顯異常之處。

第9場第三班1000米：抵達起步點後，「大俠士」被發現左後腿脛部有一個細小的傷口。

「大俠士」接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫認為該駒適宜出賽。

賽後，薛恩表示對「傳盛」的動作有疑慮。

他說，他相當熟悉座騎，而牠是日走勢未如以往由他策騎時般強勁，末段未能以勁勢衝刺。

獸醫於賽後立即檢查「傳盛」，並無發現任何明顯異常之處。

「傳盛」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第10場第二班1800米：在巡行一段短時間後，「玖寶」重新裝上右後蹄的蹄鐵。

抵達起步點後，「玖寶」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

進入跑道時，「曈曨光彩」失去左前蹄的蹄鐵。該蹄鐵於抵達起步點後重新裝上。

「曈曨光彩」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。

「傑彩繽紛」於開閘時煩躁不安，衝撞閘廂前門，因而出閘緩慢。

接近一千一百五十米處時，「精神威」收慢避開「雪霸神駒」（見習騎師黃俊）的後蹄，當時「雪霸神駒」在尚未充份帶離下向內斜跑。

小組譴責見習騎師黃俊。

蔡明紹（「大道至正」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣於跑過三百米處時，他在尚未帶離「傑彩繽紛」下將座騎向內移入，導致該駒須勒避並失去應有的跑線。

小組判罰蔡明紹由十一月八日星期日開始停賽，直至十一月十二日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，蔡明紹被罰款一萬七千五百元。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199