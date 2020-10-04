容天鵬開糊｜九歲千金一諾相隔近兩年再贏 尚餘三廐未開齋

這一期（4日）的賽馬日提早開跑，於中午十二時三刻上演第一場五班草地1800米。

在剛戰連場有馬殺入連贏位而尚未開齋的華籍練馬師容天鵬，今次賽馬日有個好開始，搏馬手風回順，頭場出馬兩駒，終憑九歲老馬「千金一諾」打開本季勝利之門。

灰馬「千金一諾」踏入服役第六季籍評分已大幅下調把握到機會，相隔近兩年重響勝鼓，九歲馬今場於史卓豐胯下施展一貫的後勁，力壓大熱門「志聰明」（文家良馬房）先拔頭籌。

目前尚未開齋的馬房，仿有何良、霍利時及蘇保羅三廐。

第一場單Win及組合獨贏A3分別派122元及24.5元，二重彩派951元。

至於跑獲第三、四名馬匹為「靚籐王」與「環保時代」。

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