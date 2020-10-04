R10即場賠率啟示｜精神威臨場過關後升溫 必妙星博冷腳

第十場二班1800米：是日全熱門「勁搏」，昨日開飛1.3倍W，1倍P，直至到現時回到2.5倍W，1.4倍P。

以當時嘅投注金額嚟講，「勁搏」嘅票數係佔到50%，係相當重飛。

再一次增程跑，都係咁誇張嘅票數，反映幕後信心爆棚，如無意外三連捷。

唯一匹票數可接近大熱門「勁搏」，就只有上場「勁搏」嘅蹄下敗將「玖寶」，開飛至今落到3.3倍W算有丁點信心，反而位置大熱有1.3倍幾好分喎。

「天池怪俠」上場爆冷贏馬，今仗升戰第二班負輕磅排好檔，要同「勁搏」爭冠就有難度，但佢現時18倍W又冷晤晒喎，位置3.6倍似有三甲意慾。

「必妙星」昨日開飛37倍W，去到晚上8點一度回到最高54倍，直至早上7點又落番39倍。

雖然位置6.9倍係偏冷，但同場有隻超級熱門起度，係比較難作凖。

不過，呢匹馬上場路短，輕描淡寫跑過第八有走勢，今場增程1800米啱跑，博佢入冷腳。

潘頓今日賽事已起孖，「精神威」由過關前19倍落到6倍。

提供：6勁搏、10必妙星、4玖寶、14天池怪俠

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