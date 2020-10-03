蔡廐惡馬｜趁住牌面凌駕對手 雷神停賽前使勁數糊

莫雷拉剛周四（1日）頭場被指未有力策蔡廐「粉絲狂歡」至終點，被競賽小組判罰，將由下周三（7日）開始停賽兩天。

翻查雷神上季六次被罰停賽，之前一戰例贏兩場或以上頭馬。

今期騎足十場，最惡是來自蔡約翰馬房「凌駕」和「勁搏」，當銳四歲馬可保持今季不敗之身。

莫雷拉上季總共停賽六次，之前一戰例必數糊，三次起孖、兩次中三元及一日四Win，贏夠先肯唞。

禮拜日（4日）田戰雷神騎足十場，贏面最大的當然是蔡廐一對王牌馬。

第十場二班1800米「勁搏」，今季兩仗皆輕鬆取勝，同日蔡廐例起孖，是馬房變倍器。

幕後目標早已指向明年四歲馬系列賽，此駒加程跑1800米必合腳法，繼續贏馬可以預期。

第八場三班1400米「凌駕」，今季初出跑同程排14檔，沿途走三疊也可輕取「心頭好」勝出，後駒再出已補中，反映賽事水準高。

「凌駕」升上第三班負輕磅跑，排6檔起步，可期再下一城。

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