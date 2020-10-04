安賦勝出｜方嘉柏今季已一打頭馬 從練贏到第900場

下周三（7日）雷神莫雷拉停賽，一般認為這日（4日）他會連珠炮發，盡量在停賽前數糊，然而戰至第六場三班1650米，他方憑「安賦」在是日取得突破。

六歲愛爾蘭自購馬「安賦」，今仗季內初出，沿途居後，末段一條直路趕過對手掄元，單Win及組合獨贏A1分別派72.5及19元。

此駒自前季尾轉投方廐開始，成績穩步上揚，上季三捷皆在泥地一哩取得，今仗再在同程交出頭馬，可謂獨沽一味。

今季成績三級跳的練馬師方嘉柏，開季僅一個月，卻已增至有12Ｗin，較第二的告東尼及呂健威多出5Win，旺勢持續。

更重要的是，這場勝利亦成為方嘉柏從練第900Win，其成就斐然。

雷神在較早場次連場搏失，由頭場開始，一連三場「志聰明」、「翡翠鳳凰」、「進優自在」只跑第二未竟全功，如今卒之贏馬，騎師王暫時累積30分，加上稍後場次仍有「勁博」、「凌駕」等牌面馬，大有機會封王。

第六場二至四名順序是「八太子」、「星運明爵」及「錶之銳」。

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