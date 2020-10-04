天作之合出頭｜仍未成熟很稚嫩 韋達：潘頓發揮是一流

今午（4日）沙田第八場賽事，韋達與潘頓憑「天作之合」取得合作第一Win，別具歷史意義。

韋達說： 「『天作之合』只得三歲，牠仍未成熟，走勢很稚嫩。」

「雖然牠的性能不是短途馬，但由於牠的口勁未收斂，跑來帶點搶口，因此上場我安排牠跑沙田1200米。」

「可惜上仗在巴度胯下際遇不好，遲遲未能望空。」

「今場增程跑1400米更合腳法，而潘頓的發揮更是一流。」

「『天作之合』只得三歲，今仗須負133磅其實十分難跑，牠在末段仍然勇於力抗對手的挑戰，可見牠的質素很不錯。」

「記得我做騎師時，我和潘頓是同行，互相作良性競爭。」

「現在我做練馬師，而潘頓是一位很專業及優秀的騎師，他在陣上發揮出色，之前已幫我跑過幾次第二名。」

「今次我們首次合作贏馬，感覺良好。」

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