R6即場賠率啟示｜星運明爵落早飛 多匹冷門一齊落飛

第六場三班泥地1650米：第一隻要注視係「星運明爵」，上仗用雷神出擊，奈何馬匹情緖影響急躁之下落第。今仗轉跑泥地兼換史卓豐，照計就應該起碼有十幾倍半冷。誰不知早有知音人睇中已落早飛。

隔晚（3日）7點，9.2倍W/3.1倍P，晚上11點，8.2倍W/2.8倍P，凌晨5點，7.8倍W/2.5倍P，到現時6.9倍W/2.6倍P。鬼鬼祟祟咁段段落，雖然贏過泥閘，但始終初跑泥地，但早飛係話你知好有信心個隻，搏佢掃晒。

廐侶「安賦」用莫雷拉，昨日（3日）早段7.4倍W冇乜特别，但到7點，WP齊落，賠率即時少咗30%變成4.2倍W，1.5倍P，到現時回到6.9倍W，2.5倍P。一對方廐馬隔晚同一時間落飛，似乎有信心雙龍出海。

「轉數高」由昨日開飛至現時一直大熱，企穩3.8倍W，2.8倍P係反映唔算好大信心，始終初跑泥地，不過話晒二班都可以跑近嘅馬，落到呢場三班係有微利，位置高啲。

一對泥地好手，「錶之銳」15倍W，「八太子」9.6倍W又係反映信心不足。

反而「和平路」隔夜飛似有心入三甲喎，昨日至現時企穩7.4至10倍W，而位置2倍算幾有飛，買三、四重彩可兼顧。

今場多匹冷門落飛 「西利哥」由110倍落到82倍， 「開懷大少」55倍落到38倍，「榮華煌昌」由92倍到落現時47倍。

提供：6星運明爵、4安賦、1轉數高、11和平路

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